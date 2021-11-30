İlaçta oyuna son

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İlaç denetimlerini artıran Sağlık Bakanlığı, 54 ecza deposu ile 261 eczanenin kayıtları ve fiili stokları arasında uyumsuzluk tespit edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 15:05:00 -
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Sağlık Bakanlığı, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle, bazı kritik ilaçlara erişimin zorlaştığı yönündeki beyanatlar üzerine ilaç denetimlerinin artırıldığını, 54 ecza deposu ile 261 eczanenin kayıtları ve fiili stokları arasında uyumsuzluk tespit edildiğini duyurdu. “Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle, bazı kritik ilaçlara erişimin zorlaştığı yönündeki iddialar üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği ilaç denetimlerinde, stok kayıtlarında uygunsuzluk tespit edilen ecza deposu sayısı 54’e, eczane sayısı ise 261’e yükseldi” denilen bakanlık açıklamasında, söz konusu eczaneler ve ecza depoları hakkında idari işlem başlatıldığı belirtildi.

 

 

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