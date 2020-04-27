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Aktüel

İl Müftülüğü’nden gözetim altında tutulan vatandaşlara Kur’an-ı Kerim hediye verildi

Ağrı’da İl Müftülüğünce, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtlarda gözetim altında tutulan Türk vatandaşlarına Kur’an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye edildi.

2020-04-27 11:22:13 -
İl Müftülüğü’nden gözetim altında tutulan vatandaşlara Kur’an-ı Kerim hediye verildi

Ağrı’da İl Müftülüğünce, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtlarda gözetim altında tutulan Türk vatandaşlarına Kur’an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye edildi.


İl Müftüsü Tandoğan Topçu’nun talimatları doğrultusunda, yeni tip Kovid-19 salgını nedeniyle Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda 14 günlük gözetim altında tutulan vatandaşlar için etkinlik düzenlendi.


Etkinlik kapsamında vatandaşlara Kur’an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar verildi.

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