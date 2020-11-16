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Aktüel İl il gezerek "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yapan İran uyruklu 3 zanlı Kocaeli'de yakalandı
Aktüel

İl il gezerek "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yapan İran uyruklu 3 zanlı Kocaeli'de yakalandı

İzmit ilçesinde iş yerindeki dolandırıcılık güvenlik kamerasınca görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:39:10 -
İl il gezerek "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yapan İran uyruklu 3 zanlı Kocaeli'de yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, 5 ilde "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle İran uyruklu biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı, dolandırıcılık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesinde iş yerinden "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, İran uyruklu M.K, S.G ve F.B'yi Kartepe ilçesinde düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Biri kadın 3 şüphelinin üst aramasında Türk lirası, dolar ve avro ile altın zincir ele geçirildi.

Zanlıların, Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul, Bursa, Yalova ve İzmir'deki bazı iş yerlerinden çalışanları oyalayarak para çaldıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İzmit ilçesindeki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında alışveriş sonrası kasaya yönelen zanlının kasiyere vermek için saydığı paranın bir kısmını "tırnakçılık" yöntemiyle geri aldığı görülüyor.

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