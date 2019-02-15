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İl Hakem Kurulu Başkanı Turgay Duman’ın acı günü

Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı ve Üst Klasman Hakem Gözlemcisi Turgay Duman’ın annesi Hanife Çelebi (80) vefat etti.

15 Şubat 2019 Cuma 15:00
İl Hakem Kurulu Başkanı Turgay Duman’ın acı günü

Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı ve Üst Klasman Hakem Gözlemcisi Turgay Duman’ın annesi Hanife Çelebi (80) vefat etti.


Kayseri Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı ve Üst Klasman Hakem Gözlemcisi Turgay Duman’ın yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden annesi Hanife Çelebi, Dün Hunat camiinde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Şehir Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Kayseri Bölgesi Hakemlerinin tamamına yakını katılırken, spor camiasından antrenör, sporcu ve saha komiserleri Duman’ı yalnız bırakmadı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:00
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