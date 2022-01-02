İktidar hizmet Zillet kaos üretti

HABER MERKEZİ

AK Parti ve MHP’nin önderliğindeki Cumhur İttifakı geçtiğimiz 2021 yılı boyunca bütün enerjisini ülkenin kalkınması için harcarken, zilletin paydaşları ise aksi yönde davrandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘siyasi suikastlar olabilir’ iddiasının yanı sıra üst düzey bürokratları tehdit etmesi, İP Genel Başkanı Meral Akşener’in il ziyaretleri esnasında kendisini eleştiren esnafları dövdürtmesi toplumsal kardeşliğimizi hedef alan girişimler olarak hafızalara kazındı. İP’li Lütfü Türkkan ise şehit bacısının iffetine dil uzatırken, zilletin küçük paydaşları Saadet Partisi, Deva ve Gelecek Partileri ise ekonomik kriz yaygaralarıyla toplumu manipüle etmeye çalıştı.

İşleri güçleri provokasyon

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hukukçu Necip Kumandan, “2021 yılında cumhur ittifakı yapmış olduğu; yol- su-hastane-okul-sanayi-teknoloji- savunma sanayisi yatırımları ile ülkemize büyük kazanımlar kazandırmıştır. Bütün bu yatırımlara karşılık milleti arkasına aldığını düşünen CHP zihniyeti ve ittifak kurduğu milletsiz ittifak ile cumhur ittifakını dağıtmak, AK Parti’yi milletin gözünden düşürmek için bin bir türlü yalan, iftira, usulsüz ve üslupsuz saldırılara geçerek, siyasete, ahlaka yakışmayan saldırılar gerçekleştirmişlerdir” dedi. CHP’nin hizmet değil fitne ürettiğini kaydeden Kumandan, şöyle devam etti: “Almış oldukları belediyelere baktığımızda hizmet ve eser adına hiçbir gelişmişliğin olmadığını görüyoruz. Örneğin İBB, AK Parti döneminde yapılan yatırımları ya iptal etmiş ya da devam ettirememiştir. İştirak şirketlerinin içi boşaltılarak zarara uğratılmış, terör odakları ile bağlantısı olan kişiler istihdam edilmiştir. İşin en kötüsü de devletin kurumlarına ziyaret adı altında CHP eliyle baskın yapılmasıdır.”

Sandıkta hüsrana uğrayacaklar

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin de, şunları dile getirdi: “CHP ve zillet ittifakı 2021 yılını da siyaset ve hizmet yapma yılı olarak değil kabadayılık ve eziyet yapma senesi olarak bitirdi. Memura, vatandaşa, bürokratlara tehdit yağdıran, Erdoğan’a ağza alınmayacak hakaretler yağdıran sözde demokrat Bay Kemal siyasi olarak umduğunu bulamayınca bu sefer de soluğu devletimizin bakanlıklarının kapısına dayanarak algı siyaseti yapmakla denedi. Provokatif iddialarla toplumsal kardeşliğimizi hedef aldı” dedi. Zilletin 2023’te sandıkta istediğini alamayacağını kaydeden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Muhalefetin asli görevleri vardır, dünya üzerindeki her muhalefet partisi hükümete tavsiyelerde bulunur eksik gördüğü çalışmalar varsa bunlar hakkında görüş belirtir, ama bizdeki muhalefet ne tavsiye verebilecek ne de bu ülkeye hizmet edebilecek kabiliyete sahiptir. Sandıkta da umduğunu bulamayacaktır.”