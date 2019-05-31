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İkramiyesini alan çarşıya koştu

Samsun’da emekli ikramiyelerinin yatırılmasıyla beraber çarşı-pazarda bayram hareketliliği başladı.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:59
İkramiyesini alan çarşıya koştu

Samsun’da emekli ikramiyelerinin yatırılmasıyla beraber çarşı-pazarda bayram hareketliliği başladı.


Bayrama sayılı günler kala çarşı-pazarda işler yoğunlaştı. 4-6 Haziran arasında kutlanacak Ramazan Bayramı öncesinde yaklaşık 13,2 milyon kişiye bugün devletten ödeme yapıldı. 12 milyon emekli ve hak sahibi Ramazan Bayramı ikramiyesini, kamu işçileri 13 günlük ilave tediyesini, işsizler ve kısa çalışma ödeneği verilenler de 5 Haziran’da ödenmesi gereken paralarını bugün aldılar. Piyasaya akan paranın karşılığında çarşıda hareketlilik yaşandı. İkramiyelerini alan vatandaşlar, bayramlık kıyafetlerini ve ikramlık şekerlerini aldılar.


Bu bayram öncesinde satışların daha geçen bayramlara oranla daha iyi olduğunu söyleyen esnaf Özcan Kök, “İşlerimiz bugün itibariyle açıldı. Okulların tatile girmesiyle birlikte ve emekli ikramiyelerin yatmasıyla bir canlılık oluştu. Bayram dolayısıyla başka ülkelerde olan yurttaşlarımız da gelmeye başladı. Bütün esnafların yüzü gülüyor. Bayramlıklar 10 liradan başlıyor, 100-200 liraya kadar çıkıyor. Bu bayramda işlerimiz geçen bayramlara göre daha hareketli geçeceğe benziyor. Emeklilerin de ikramiyelerini bayram öncesinde almasının bunda büyük etkisi oldu” dedi.


Vatandaşlar, sıcak ve bunaltıcı havaya rağmen caddelerde yoğun alışveriş kalabalığı oluşturdular.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:59
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