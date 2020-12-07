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Aktüel İkna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Aktüel

İkna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Teröristlerden birinin 27 yıldır örgüt içerisinde bulunduğu tespit edildi - Yıl içerisinde ikna yoluyla terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olanların sayısı 225'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 22:18:40 -
İkna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK üyesi 2 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarının ikna yoluyla teslim olmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 1993 ve 2016 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yıl içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 225'e ulaştı.



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