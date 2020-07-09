  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İkna çalışması sonucu YPG/PKK'lı terörist Suriye sınırında teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-09 10:58:47 -
İkna çalışması sonucu YPG/PKK'lı terörist Suriye sınırında teslim oldu

MARDİN (AA) - Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu YPG/PKK'lı terörist, Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren "Hevler" kod adlı terörist M.İ'nin Nusaybin ilçesinde yaşayan ailesiyle temasa geçti.

''Silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan kaydı bulunan teröristin, ikna edilerek Nusaybin 2'nci Kara Hudut Tabur Komutanlığı bölgesinden silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

Yaklaşık 5 yıl önce terör örgütüne katıldığı belirlenen teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı