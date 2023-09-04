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Yerel İkna çalışmaları sonuç verdi! PKK'dan kaçan 1 terörist teslim oldu
Yerel

İkna çalışmaları sonuç verdi! PKK'dan kaçan 1 terörist teslim oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-04 16:06:00 - 2023-09-04 17:01:46
İkna çalışmaları sonuç verdi! PKK'dan kaçan 1 terörist teslim oldu

Batman İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmaları amacıyla, Batman İl Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce silahlı terör örgütüne katılan şahıs ve aileleriyle birlikte sürdürülen bilgilendirme, önleme ve ikna çalışmaları neticesinde 2003 yılında ilimizden silahlı terör örgütüne katılan ve hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçu çerçevesinde aranma kaydı bulunan erkek örgüt mensubu 30 Ağustos 2023 günü Habur Sınır Kapısı'ndan ülkemize giriş yaparak teslim olması sağlanmıştır. 2023 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce ikna edilip teslim olması sağlanan örgüt mensubu sayısı 8’e ulaşmıştır” denildi.

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