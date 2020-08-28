İKMİB Başkanı Pelister: "Kolay İhracat Platformu ile ihracatta yeni bir döneme giriyoruz"

İSTANBUL(AA) - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan Kolay İhracat Platformu'nun ihracatçıların geleceği açısından çok büyük önem taşıdığını belirterek, "Kolay İhracat Platformu ile ihracatta yeni bir döneme giriyoruz." ifadelerini kullandı.

İKMİB'den yapılan açıklamada Kolay İhracat Platformu'na ilişkin görüşlerine yer verilen Pelister, Birlik olarak, yeni bir dijital çağın başladığını ilk olarak 2018 yılında dile getirdiklerini, "Dijital dönüşümü yöneten, geleceği yönetir" düşüncesiyle hareket ederek e-ticaretin önemine vurgu yaptıklarını ve ihracatçıların e-ticaret platformlarında daha etkili olabilmeleri gerektiğini söylediklerini anlattı.

Bu vizyonla İKMİB olarak ilk sanal ticaret heyetini ve ihracatta ilk dijital ödül törenini düzenlediklerini vurgulayan Pelister, “Bugün Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan Kolay İhracat Platformu, ihracatçılarımızın geleceği açısından çok büyük önem taşıyor. İhracatla ilgili ihtiyacımız olabilecek tüm dünya verilerini tek bir platformda bir araya getiren ve dijital dönüşümde adeta bir reform yaratan bu önemli çalışma için başta Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan olmak üzere, emeği geçen herkese ihracatçılarımız adına çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Pelister, platformun ihracatçılara pazar bilgilerinden ülkelerin vergi oranlarına kadar detaylı bilgileri sunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dijital dönüşümü tüm ihracatçılarımıza yaygınlaştıracak, ihracatçı adaylarımızın dahi yararlanabileceği Kolay İhracat Platformu’nun ihracatçılarımızın özellikle e-ticarette önünü açacağına inanıyoruz. Bu açıdan yeni bir döneme giriyoruz diyebiliriz. Büyüyen ve üreten güçlü Türkiye’de daha çok üretmek ve daha çok ihracat yapmak biz sanayicilerin en büyük sorumluluğu. Bu sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışarak ülkemizin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”