Adalet Bakanlığı bünyesine 4 bin 918 İKM alımı gerçekleştirilecek. Her yıl İKM personel alımı başvuruları posta yolu ile alınırken bu yıl başvurular e-Devlet üzerinden kabul edildi. Başvuruların sona ermesinin ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

Adalet Bakanlığı bünyesine yapılacak olan 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için başvurular 12 Mart tarihinde tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, İKM sonuçları açıklandı mı? İnfaz Koruma Memuru alımı ne zaman?

İKM sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı İKM alımı başvuru sonuçlarının 2-3 hafta içerisinde yani 26 Mart-3 Nisan tarihleri arasında açıklanması ön görülüyor.

İnfaz Koruma Memuru alımı ne zaman?

CTE tarafından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edileceği belirtildi. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacağı da eklendi.

Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Yapılan açıklamada, sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacağı da belirtildi. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacağı da ifade edildi.