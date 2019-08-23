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İklimlendirmede çevreci adım

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Daikin, küresel ısınma potansiyeli yüksek olan soğutucu akışkanlara alternatif olarak, R-32 gazının klimalarda kullanımı için geliştirdiği 93 patenti ücretsiz veriyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:48
İklimlendirmede çevreci adım

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Daikin, küresel ısınma potansiyeli yüksek olan soğutucu akışkanlara alternatif olarak, R-32 gazının klimalarda kullanımı için geliştirdiği 93 patenti ücretsiz veriyor. Yeni bir karar ile bu patentlere erişimi daha da kolaylaştıran Daikin, tüm sektörün daha çevreci olan bu gaza geçişini hızlandırmayı hedefliyor.



İklimlendirme sektöründe önde gelen Japon markası Daikin, temiz hava & temiz çevre bakış açısıyla alınan yeni kararı duyurdu. Şirket, klimalarda kullanılan ve çevreye zararı tespit edilen soğutucu akışkanlara alternatif olarak geliştirdikleri tek bileşenli akışkan R-32’nin patentlerini ücretsiz paylaşıyor.



Şirket, yeni kararla karmaşık süreçleri ortadan kaldırmayı, günümüzde yaygın olarak kullanılan birçok soğutucu akışkandan daha düşük bir küresel ısınma etkisine sahip olan tek bileşenli soğutucu akışkan R-32’nin uluslararası alanda benimsenmesini ve de kullanılmasını sağlamayı hedefliyor. Şirket açıklamasında alınan bu kararın dünyanın en önemli sorunlardan biri olan küresel ısınmanın önlenmesine katkı için çok önemli bir adım olarak kabul edildiği bildirildi.



R-32’nin özellikleri


R-32’nin bazı özellikleri şöyle açıklandı: ’’R32’nin en büyük avantajı, R-410A’ya göre daha çevreci olması. İki gaz da ozon tabakasına zarar vermiyor ancak küresel ısınma potansiyeli (GWP) R-410A ile kıyaslandığında R-32 ortalama olarak yüzde 6 daha yüksek enerji verimliliği sağlıyor. R-410A’ya göre daha az soğutucu akışkan kullanımı sağlanabildiğinden daha kompakt tasarım mümkün hale geliyor, yani dış ünite boyutlarının küçülmesi sağlanıyor. R-32 tek bileşenli bir akışkan olduğu için geri dönüşümü ve yeniden kullanımı kolay bir gazdır. Bu özellik servis ve bakım açısından da kullanıcıya kolaylık sağlıyor’’



Soğutucu akışkanlar, bir soğutma çevriminde ısının bir ortamdan alınıp başka bir ortama nakledilmesindearamaddeolarakkullanılıyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:48
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