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İklimlendirme sektörü İstanbul’da buluşacak

Avrasya bölgesinin en büyük iklimlendirme sistemleri fuarı ISK-SODEX, ulusal ve uluslararası markaları Türkiye’de bir araya getirmeye hazırlanıyor.

28 Eylül 2018 Cuma 10:25
İklimlendirme sektörü İstanbul’da buluşacak

Avrasya bölgesinin en büyük iklimlendirme sistemleri fuarı ISK-SODEX, ulusal ve uluslararası markaları Türkiye’de bir araya getirmeye hazırlanıyor. Uluslararası “ISK-SODEX” Fuarı, 2-5 Ekim 2019’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, “İklimlendirme sektörü Türkiye’nin ihracatında önemli bir yere sahip. Geçtiğimiz yıl yüzde 11,8 büyüme kaydeden sektör, 2023 yılına kadar 12 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Sektörün bu potansiyelini uluslararası fuarlarda sergilemesi büyük önem taşıyor” dedi. Kühnel, fuarın 2018’de 44 ülkeden 424 uluslararası katılımcı ile 93 ülkeden 84 bin 936 sektör profesyoneli bir araya getirdiğini dile getirdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 10:25
  1. ISK-SODEX
  2. Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel

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