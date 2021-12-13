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Ekonomi İklimlendirme sanayiinden 11 ayda 5.6 milyar dolarlık ihracat
Ekonomi

İklimlendirme sanayiinden 11 ayda 5.6 milyar dolarlık ihracat

Türkiye iklimlendirme sanayiinin ihracatı 2021’in 11 ayında yüzde 34 artarak 5 milyar 626 milyon dolara yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 14:58:00 -
İklimlendirme sanayiinden 11 ayda 5.6 milyar dolarlık ihracat

Sektör tarafından 200’e yakın ülkeye ürün satıldı. En çok ihracat 624 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Bu ülkeyi 419 milyon dolarla Birleşik Krallık, 291 milyon dolarla İtalya, 233 milyon dolarla Fransa ve 225 milyon dolarla Romanya izledi. En çok ihracat gerçekleştirilen diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Irak, Rusya, İspanya ve Özbekistan oldu. İklimlendirme sanayiinin kasasına kasım ayı ihracatından 237 milyon dolar girdi. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 173 milyon dolar seviyesindeydi. Ocak-Kasım 2021’de iklimlendirme ürünlerinde en çok dış satım ise sırasıyla İstanbul, Manisa, Kocaeli, İzmir ve Bursa’dan gerçekleştirildi.

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