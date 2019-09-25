İklim aktivisti Greta Thunberg kimdir? Greta Thunberg nereli kaç yaşında

Birleşmiş Milletlerin İklim Zirvesi konuşmacıları arasında yer alan 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg, konuşmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İklim konusundaki hassasiyetini her fırsatta dile getiren Greta Thunberg, iklimin korunması için ülkelerin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı. Peki, İklim aktivisti Greta Thunberg kimdir? Greta Thunberg nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Greta Thunberg kimdir?

Greta Thunberg, 3 Ocak 2003 tarihinde İsveç'te dünyaya geldi. Annesi opera sanatçısı, babası ise aktör olan Greta Thunberg'ın dedesi de hem yönetmen hem de oyuncudur.

Kasım 2018'deki bir TEDx konuşmasında Thunberg, ilk olarak sekiz yaşında iklim değişikliğini duyduğunu ve neden bu kadar az şey yapıldığını anlayamadığını söyledi. 11 yaşındayken depresyona girdi ve konuşmayı bıraktı. Daha sonra Asperger sendromu , obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) <, DEHB ve selektif mutizm (seçici konuşmamazlık) tanısı kondu.

Konuşmasında seçici mutizmi nedeniyle ancak ihtiyaç duyduğu zaman konuşabildiğini ve “şimdi bu anlardan biri” olduğunu; ve "spektrum" da olmanın, "hemen hemen her şey siyah veya beyaz olduğu için" bir avantaj olduğunu söyledi. Thunberg “Protesto etmezsem içimde ölüyormuşum gibi hissediyorum” dedi.

Babası okula gitmemesinden hoşlanmıyor, ancak şöyle diyor: "[Biz] ayakta durma istediğine saygı duyuyoruz. Evde oturup gerçekten mutsuz olabilir ya da protesto edip mutlu olabilir". Greta, ailesinin karbon ayak izini azaltmak için, vegan olmaları ve uçmayı bırakmaları konusunda ısrar etti. Ailesini suçlu hissetmelerini sağlayarak et yemekten vazgeçmeye ikna ettiğini söyleyip “Onlara geleceğimizi çaldıklarını söylemeye devam ettim.” dedi. Annesi ayrıca, bir opera şarkıcısı olarak uluslararası kariyerini bıraktı. Uluslararası etkinliklerde konuşma davetlerine rağmen, Greta da hiçbir yere uçmuyor.

Thunberg, iklim değişikliğine dikkati çekmek için okulu asmasına dair öğretmenlerinin görüşlerinin birbirlerinden ayrıldığını söylüyor, ve ekliyor: "İnsanlar yaptığım şeyin iyi olduğunu, ancak öğretmenler olarak durmam gerektiğini söylüyorlar." Onu destekleyen bir öğretmeni şöyle dedi: "Greta bir baş belasıdır, yetişkinleri dinlemiyor. Ama bir felaket için tam hızda ilerliyoruz ve bu durumda tek makul şey mantıksız olmaktır."