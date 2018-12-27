İkiz çocuklara dair bilinmeyenler



Tek yumurta ikizleri fiziksel olarak birbirlerine çok benzerler; öyle ki, bazen ayırt edilmekte güçlük çekilir. Tek yumurta ikizleri aynı cinsiyette olurlar.

Çift yumurta ikizleri ise, aynı ve farklı cinsiyetlerde olabilirler. Aralarındaki fiziksel farklar oldukça belirgindir.

İkiz gebeliklerin yüzde 25’i tek yumurta, yüzde 75’i ise çift yumurtadır. İkiz gebelikler, çoklu gebelik olarak adlandırılır. İkiz gebeliklerin sebebi, genetik ve hormonal yapı ile kısırlık tedavisinin etkisi olarak tahmin ediliyor.



Tek yumurta ikizleri aynı yumurtanın iki sperm tarafından döllenmesi sonucu oluşurken, çift yumurta ikizleri iki yumurtanın iki sperm tarafından döllenmesi sonucu oluşur. Tek yumurta ikizlerinde, döllenen yumurta kendi içinde bölünür. Bu sebeple bazı vakalarda bebekler yapışık olabilmektedir. Tek yumurta ikizlerinin aynı zekâ seviyesine sahip olma oranı yüzde 85 olurken, bu oranın çift yumurta ikizlerinde yüzde 60 civarında olduğu belirlenmiştir.

Yapılan araştırmalarda tek yumurta ikizlerinin DNA ve parmak izlerinin farklı olduğu, ancak kan gruplarının aynı olduğu belirlenmiştir.

Farklı ortamlarda ve kültürlerde büyüyen ikizlerin farklı karakter geliştirdikleri belirlenmiş; fakat az da olsa aralarında şaşırtıcı benzerliklerin de olduğu görülmüştür.



Aynı ortam ve şartlarda büyüyen tek yumurta ikizlerinin olaylara benzer tepkiler gösterebildikleri ve benzer düşüncelere sahip oldukları belirlenmiş; fakat farklı şeylerden de hoşlandıkları ve farklı ilgiler geliştirdikleri de görülmüştür.

Çift yumurta ikizleri birçok bakımdan farklılık göstermekte ve genellikle farklı şeylere ilgi duymaktadırlar.

İkizlerin bakımı oldukça güçtür. Bu sebeple bakımı anne tek başına üstlenmemelidir. İkizlere babanın da yardım etmesi gerekir. Anne biriyle ilgilenirken, baba da diğeriyle ilgilenmelidir.

Emzirirken dikkat. Genellikle anneler sütlerinin yetmeyeceğini düşünerek, doğumdan itibaren mamayla takviye yaparlar. Bu çok yanlıştır. Aslında anne yeterli miktarda sıvı tüketirse ve dengeli beslenirse sütü her iki bebeğe de yetecektir.

Yanlış yapılmamalı

İkizlerin eğitiminde yapılan bazı hataları davranışlar şunlardır:

Aynı giysiler giydirmek

Saçlarını aynı biçimde taramak

Aynı oyuncakları almak

Aynı yatakta yatırmak

Aynı yerlere götürmek

Aynı tepkiler beklemek

Aynı sınıfta okutmak

İkisini tek bir kişi olarak görmek ve bu çerçevede yaklaşmak yanlıştır. İkizler, her ne kadar benzer düşüncelere sahiplerse ve aynı şeylerden hoşlansalar, onların da kendilerini özel ve tek hissetmeye ihtiyaçları vardır. Bunun için her iki çocuğun kendilerini farklı ve özel hissetmeleri sağlanmalıdır. İkizleri aynı kalıbın içine sokmaya çalışmak son derece hatalı bir tutumdur.

Hiçbir zaman ikizler birbirleriyle kıyaslanmamalıdır. Biri diğerinden daha başarılı ve zeki olabilir. İkisinden de aynı başarıyı beklemek doğru değildir. Başarısız olan kardeş diğeriyle kıyaslandığında, düşmanca bir kıskançlık geliştirebilir, özgüvenini yitirebilir ve aşağılık kompleksine kapılabilir.

Normal kardeşlerde görülen kıskançlık, ikizler arasında da yaşanır. Faklılıkları fazla olan ikizlerde kıskançlık daha fazla görülür.

BENZER FAKAT FARKLI BİREYLER

İkizlerin birbirine benzemeleri ve benzer ilgilere sahip olmaları, onların ayrı bireyler oldukları gerçeğini ortadan kaldıramaz; çünkü hiçbir zaman yüzde yüz aynı düşünceleri taşımazlar. Düşünceleri ve ilgiler ne kadar birbirine benzeseler de mutlaka bir farklılık vardır. Her ikisinin kendine ait bir bedeni, beyni ve duyguları vardır. Onlar doğuştan itibaren birbirlerinden farklı bireylerdir. Bundan dolayı farklı bireyler olarak yetişmeleri sağlanmalıdır. İkizler, farklı ve aynı etkinliklere ilgi duyabilirler. Farklı beceri alanlarında farklı yetenekleri olabilir. İlgi duydukları alanlara yönlendirilmeli ve gerekli destek sağlanmalıdır. İkisini aynı etkinliğe sürüklemek hatalı bir davranıştır. Biri futbola ilgi duyarken, diğeri satranca ilgi duyabilir.

İkizlerin potansiyel yetenekleri ve bireysel özellikleri doğrultusunda gelişim göstermelerini sağlayıcı bazı davranış örnekleri aşağıda sıralanmıştır:

Farklı elbiseler giydirilmeli

Farklı oyuncaklar alınmalı

Saçları farklı şekillerde taranmalı

Farklı sınıflarda, hatta farklı okullarda okutulmalı

Farklı oyuncaklar alınmalı

Biri parka götürülürken diğeri sinemaya götürülmeli

Her birinin kendilerine ait dolapları olmalı

Evin oda sayısı fazlaysa odaları farklı olmalı

Doğum günlerinde iki pasta alınmalı

Fotoğraf albümleri ayrı olmalı

İkisine verilen ilgi aynı düzeyde olmalı vb.