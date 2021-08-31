İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale edildiği bildirildi.
Başakşehir'deki İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.
Yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.
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İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale edildiği bildirildi.
Başakşehir'deki İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.
Yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.
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