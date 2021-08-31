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Aktüel İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın
Aktüel

İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın

İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 22:18:00 -
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın

Başakşehir'deki İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

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