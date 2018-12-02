"İkinci yarı bambaşka bir Galatasaray olacak"





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, görüştükleri ve anlaştıkları bazı futbolcular olduğunu belirterek, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında bambaşka bir takım izleteceklerini söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan ve 1-0 kaybettikleri Beşiktaş derbisinden sonra açıklamalarda bulunan Albayrak, iki takımın da iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, "Tüm futbolcular iyi niyetliydi. Televizyonlarda pozisyonları tekrar izleriz. İnşallah maça başka şeyler damga vurmaz. Beşiktaş kazandı ve puan puana geldik. İlk yarıyı 6 puan geride bitirirsek, konuştuğumuz ve anlaştığımız futbolcuları kadromuza kattığımız takdirde bambaşka bir Galatasaray olacak. O zaman farklı şeyler konuşacağız." diye konuştu.

Gelecek haftaki Çaykur Rizespor maçıyla galibiyetlere başlamak istediklerini aktaran Albayrak, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İnşallah hakem hataları güzel maça damgasını vurmaz. Ortamı germek istemiyorum. Dün akşam Türk Telekom Stadı'na 41 bin kişi geldi. Onlara desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımız maçla tekrar galibiyetlere başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Galatasaray'ı hiç kimse yok sayamaz"





Abdurrahim Albayrak, Kulüpler Birliği Vakfının Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun hakem Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'yı dinlendirme kararını çekmesini talep etmesiyle ilgili, "Galatasaray'ı hiç kimse yok sayamaz." dedi.

Vakfın, 17 kulübün ortak bildirisi olarak duyurduğu açıklamadan bazı kulüp başkanlarının haberinin bulunmadığını savunan Albayrak, şunları kaydetti:

"Açıklamayı isteyen kimdi onu talep edeceğiz. Herhalde bir açıklaması olacak. Galatasaray'ı hiç kimse yok sayamaz. Dün akşam 41 bin Galatasaray taraftarı dünya rekoru kırdı. Bugün 41 bin kişi olan, yarın 30 milyonu da geçen taraftar topluluğu olur. Camiaları germek istemiyorum. Camialar barışsın. Galatasaray'ı yok sayarak Kulüpler Birliği kararı almak, Türk futbolunda yapılmış en büyük hatadır. Bunun olmaması lazım. Bize de bundan önce birçok kulüp 'Böyle bir şey yapacağız. Destek olur musunuz?' dediğinde, 'Hiçbir kulüp için böyle bir karara imza atmayız.' dedik. Birçok kulüp başkanımız, kendilerinin rızası olmadan bu işin gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu da gerçekten üzücüdür. Ortamı germeyelim. Bugün varız, yarın olmayacağız. Bu camialarda iyi izler bırakarak ayrılalım. Güzel insanları birbirine kırdırmayalım. Güzel ülkemizde güzel şeyler yaparak iz bırakmak istiyoruz. Herkes aynı duyarlılıkta olduğunda ülkemize ve futbolumuza çok daha iyi hizmetler edeceğimizi biliyorum."