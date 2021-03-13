İkinci üniversitede okuyan askerliği erteler mi? İkinci üniversite okuyan askere ne zaman gider?

Askerlik yaşı 20 yaştır. 20 yaşına giren her Türk genci askerlik hizmetini yapmak için askerlik şubeleri tarafından askere alınması için süreci başlatır. Ancak bazı durumlarda askerlik ertelemesi bir zaruret teşkil etmekte. Bunlar arasında eğitimi gelmekte. Üniversite okuyan öğrenciler askerliklerini tecil ettirebilmekte.

İkinci üniversite tecili uzatır mi 2021?

Askerlik tecil işlemlerinde bazı istisnai durumlar vardır. Bu durumlarda da kişilere tecil için hak tanınmaktadır. Peki ikinci üniversite okuyanlar askerliklerini erteleyebilir mi? Ülkemizde pek çok kişi açık öğretim fakülteleri aracılığıyla ikinci üniversiteyi okumaktadır. Açık öğretim fakültelerini ilk üniversite olarak okumanız durumunda askerliğinizi tecil ettirebilirsiniz fakat ikinci üniversite olarak başka bir üniversite okumak askerliği tecil ettirememektedir. 2. Üniversiteyi okumak askerlik tecili için yeterli değildir. Askerlik tecili yapabilmek için bir üst eğitim programına kayıt yaptırmak gerekmektedir. Mesela lise bitiren bir kişi lisans kaydı yaptırarak askerliği erteleyebilir fakat lisans bitiren bir kişi ikinci üniversiteyi okurken askerliği tecil ettiremez. Lisans ve lisans denktir. Fakat yüksek lisans yaparsa askerliği erteleyebilir. Erteleme için bir üst eğitim programına kayıt olmak şarttır.

Askerlik erteleme şartları neler?