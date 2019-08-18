İkinci Türk üssü Katil İsrail’in dostlarını kudurttu! ‘Katar bizden değildir’
İkinci askeri üs kapsamında Türkiye ile Katar arasındaki iyi ilişkiler Körfez ülkelerini adeta bozguna uğrattı. Bahreyn yönetimi de "Katar bizden değildir" diyerek üsse karşı olduğunu gösterdi.18 Ağustos 2019 Pazar 10:39
Körfez ülkelerinin gündeminde, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler var.
Türkiye'nin bölgedeki varlığını bir türlü kabullenemeyen Körfez ülkeleri, askeri üs konusunda Katar'a baskı yapıyor.
Katar'a yönelik ambargonun kaldırılması için ülkedeki Türk üssünün kapatılması şartını koyan Suudi Arabistan, istediği sonucu alamadı.
İkinci Türk üssü panikletti
Türkiye ise bir adım daha ileri giderek, Katar'a ikinci askeri üssünü inşa etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önümüzdeki aylarda açılması planlanan askeri üs, Bahreyn'i de endişelendirdi.
"Katar bizden değildir"
Bahreyn Dışişleri Bakanı Khalid el-Khalife, "Katar bizden değildir" etiketiyle tweet'ler attı.
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