İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman ikinci kez İçişleri Bakanlığı kararıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım olarak atandı.

İkinci kez görevden alındı

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) yüzde 56’lık bir oy oranıyla belediye eşbaşkanı seçilen Ahmet Türk, eş başkanlık modelini uygulayarak Mardin'i ülkenin bütününden farklı bir idari yapıya döüştürmeye başladı. Uygulamanın devam etmesi sonrası daha önce 17 Kasım 2016'da görevden alınan Türk, İçişleri Bakanlığının kararıyla tekrar görevden alındı.



Uyarılara kulak asmayan Türk, yaşananları akıl ve mantık ile izah edemeyeceklerini söyledi.



Türk, görevden alınması sonrası şu açıklamada bulundu;



Bunu izah etmek için mantık, akıl yetmiyor. Hukukun olmadığı, haksızlığın tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Halkın iradesini tanımıyorlar ve buna da demokrasi diyorlar. Her şey açık bir şekilde ortada duruyor