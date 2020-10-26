İkinci elde Anadolu etkisi

Son bir yılda hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Özellikle mart ayından sonra pandeminin etkisiyle toplu taşıma kullanmak istemeyenler otomobillere ilgi gösterdi. Hal böyle olunca fiyatlardaki artış daha da katlandı. Eski model araçlarını elden çıkarmak isteyenler için de söz konusu bu dönem büyük bir pazara dönüştü.

70-80 bin lira bandında

Anadolu’nun dört bir yanından araçlarını satmak isteyenler büyükşehirlerdeki oto pazarlarına akın etti. Artan rakamlarla iştahları kabaran pek çok kişi ise taşradan getirdikleri araçları büyükşehirlerdeki galerilere sattı. Hem aracını yenilemek hem de iyi bir para kazanmak isteyenlerin bir kısmı ise internet üzerinden araçları için ilan veriyor. Bütün bunların sonucunda da Anadolu’dan İstanbul’a bir hayli araç gelmiş oldu. Kısacası İstanbul ikinci el araçlarla dolup taştı. Otomobil almak isteyenlerin pek çoğu artan rakamlar nedeniyle sıfır araçlara yaklaşamadıklarını bu sebeple kullanılabilir, ayaklarını yerden kesecek ikinci ellere ilgi gösterdiklerini belirtiyor. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi ikinci el pazarı da öyle sanıldığı gibi ucuz değil. Eli yüzü düzgün, sorunsuzca kullanılabilecek bir otomobil için 70-80 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. İki, üç sene önce ise bu tip bir araç için ayrılması gereken bütçe maksimum 55 bin liraydı.

Fiyatlar ne zaman düşer?

Otomobil satın almak isteyenler ikinci el araçlardaki artışın ne zaman duracağını, fiyatların ne zaman normale döneceğini merak ediyor. Uzmanlar ikinci el araç fiyatlarında yaşanan artışın son yılların rekoru olduğunu belirtiyor. Araç alacak olanlara tavsiyede bulunan uzmanlar rakamların aralık ayı gibi dengeleneceğini vurguluyor. Ancak rakamların eskisi gibi olmayacağını yalnızca artışların çok fazla yaşanmayacağını ifade ediliyor.

“İkinci el araç fiyatları dengelenir”

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, ikinci el otomobil fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ülgür, “2020 yılında pandemiden kaynaklı üretimin durması ile araç ithalatının yavaşlaması tüketici talebinin ertelenmesine neden olmuştu. Üretimin normale dönüp tedariğin sağlanması ile birlikte ertelenen talepler hızla karşılanmaya başlandı ve sıfır araç satışları arttı. Bu durumun ikinci ele de bulunurluk ve dengeli fiyatlar açısından etkisi kaçınılmaz olacaktır. Son 2 aylık dönem içinde tedarik sorununun yavaş yavaş sonlanacağını tahmin ediyorum. Sıfır araç pazarında arzın da artması ile kurlar yükselse dahi ikinci el araç fiyatlarında yükselme hız kesecektir. Sıfır araç ve ikinci el araç fiyatları arasındaki değerleme oranı normale dönerek dengeye oturacaktır. Dolayısıyla ikinci elde de fiyatlar yılsonu itibariyle normalleşmeye başlayacaktır” dedi.