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Otomotiv İkinci el otomobillerde "ölümcül" oyun!
Otomotiv

İkinci el otomobillerde "ölümcül" oyun!

Koronavirüs salgını sürecinde ikinci el araç fiyatlarındaki fahiş artışı fırsat bilen bazı dolandırıcılar, hurda araba parçalarının birleşimiyle oluşturulan araçları piyasada orijinal gibi satıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 17:06:00 -
İkinci el otomobillerde "ölümcül" oyun!

Hurda olarak nitelendirilen araçların bazı parçalarını kullanarak başka arabalara ekleme yapan dolandırıcılar, ikinci el araba satın almak isteyen vatandaşların korkulu rüyası oluyor. Piyasada “ekleme” olarak bilinen bu araçların, farklı arabaların birleştirilmesiyle oluştuğunu anlamak oldukça zor oluyor.

Birçok vatandaş ekleme arabaların satın alınmasından dolayı mağduriyet yaşarken uzmanlar ise ikinci el araba satın alınmadan önce güvenilir ekspertizlerden rapor alınması gerektiğini belirtiyor.

"Araç darbe alınca anında patlayacaktır veya bölünecektir"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan oto ekspertizi Murat Çevik, olası bir kaza anında ekleme yapılan araçların bölüneceğini belirtti. Dolandırıcıların profesyonel şekilde boya ve kaporta aksamı yaptığını vurgulayan Çevik, "Araç satışlarıyla birlikte artışlar çoğaldı. Son zamanlarda pandemi döneminde artan araç satışları ve yükselen piyasa, bu durumu etkiledi. Daha önce bir aracın piyasası 40 bin lirayken aynı araç şu anda 80 bin liraya çıktı. Fakat ekleme dediğimiz, şasileri hatalı araçları vatandaşlarımız bilmeyerek yüksek fiyattan aldı. Bu eklemeli araçlar tamamen hatalı araçlardır. Kaza anında ölüm riskini çoğaltır. Sağlıksız araçlardır. Sağlıksız dememizin nedeni de şöyledir, orijinal fabrikasyon kalibrasyonları yoktur bu araçlarda. Tamamen sanayide rastgele eklenmiştir. O anki şartlar doğrultusunda, ne kadar kalibre yapılabilir veya ne kadar düzgün olur? Ayrıca her kaynak noktasında yanma dediğimiz sebepler oluşur. Bu yanan noktalar herhangi bir darbede çabucak patlayacaktır ve bölünecektir araç. Halkımız bunu bilmiyor çünkü şu anda profesyonelce boya ve kaporta aksamları yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Yeni araç alırken özellikle almadan önce mutlaka ekspere gidilmesi gerekiyor"

İkinci el araba almak isteyen vatandaşların, öncelikle arabayı ekspere götürmesi gerektiğinin altını çizen Murat Çevik, nerdeyse bütün hurda arabaların birleştirme yöntemiyle piyasaya girdiğini söyledi. Satışlardaki artışlarla beraber dolandırıcılığın da arttığını ifade eden Çevik, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

“Yeni araç alırken özellikle almadan önce mutlaka ekspere gelinmesi gerekiyor. Eksper kontrolü yapılması gerekiyor çünkü bilemezler ekleme olduğunu. 2 veya 3 araçtan ekleme yapıyorlar. Bunların yapımında sabit bir yer yok. Çünkü aracın hasar aldığı bölge değişebiliyor. Buna göre de ekleme yapıyorlar. Bazısının panelden bazısı şasiden eklenir veya tamamen tavan değişikliği yapılabilir. Standart bir yer olsa vatandaşlara gösterebilirsin ama birçok belirsiz nokta olduğu için standart yok. Onun için ekspertiz kontrolü gerekiyor. Yani piyasada, ben bilirim, anlarım, arabanın ustasıyım, kırk yıllık ustayım gibi dönemler bitti artık. Şu anda artışlar nedeniyle bunlar da arttı. Hurdalıklarda araba kalmadı. Hurdalıktaki arabalar piyasaya girdi. Bunlardan da halkımızın bilinçlenmesi gerekiyor.”

 

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Yorumlar

Mikail okuroğlu

Kesinlikle doğru katılıyorum bu araçlar karpuz gibi ikiye bölünüyor  
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Hasan

Devletin işi ne bu kimseleri denetlemek değilmi.herşeyi vatandaş yapsın.bende böyle devlet yönetirim.
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