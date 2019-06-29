İkinci el oto sektöründe tecrübenin adresi oldu

Anadolu Grubu bünyesinde hizmet veren Garenta ve ikinciyeni.com’un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, ikinciyeni.com’un tüketicilere sunduğu avantajları ve sistemin işleyişini detaylarıyla anlattı.

-Öncelikle bize ikinciyeni.com markanız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Anadolu Grubu için otomotiv ayrı bir önem taşıyor. Grup, 1960 yılından bu yana Çelik Motor markası ile otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyor. Teknoloji ve ihtiyaçların değişmesiyle birlikte, Çelik Motor olarak sektördeki ihtiyaçlar doğrultusunda operasyonlarımızı geliştiriyoruz. Bu kapsamda, ikinciyeni.com markamız ile Türkiye’de 2013 yılında online açık artırma yöntemiyle ikinci el otomobil sektöründe faaliyet gösteren ilk marka olduk.

Bugüne kadar 80 binden fazla otomobilin satışının gerçekleştiği ikinciyeni.com’da müşterilerimiz, beğendikleri aracı sadece web sitesinde görerek ve sitede yer alan detaylı ekspertiz raporunu inceleyerek satın alıyorlar. Bu, tamamen ikinciyeni.com’a duyulan güvenden kaynaklanıyor. Müşterilerimizin bize olan güveninin ve bunun getirdiği sorumlulukların farkındayız ve bu güveni boşa çıkarmamak için her gün kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Açık artırma sistemimize ek olarak 2018 yılında ‘hemen al’ seçeneğini de sitemize ekledik. Yani müşterilerimiz, ‘hemen al’ seçeneğinde bulunan otomobili dilerse anında satın alabiliyor.

Ayrıca, bir yapay zeka sistemi olarak geliştirdiğimiz otomobil değerleme aracımız Carwizz uygulamamızla müşterilerimiz, otomobillerinin piyasa değerini birkaç dakika içerisinde öğrenebiliyor.

ikinciyeni.com’da iş geliştirme aşamalarında müşterilerimizi dinliyoruz. Onlardan gelen yorum ve önerilerle gerekli düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Hem bireysel hem de kurumsal müşteriler ikinciyeni.com’a hiçbir ücret ödemeden üye olabiliyor ve diledikleri otomobil için teklif verebiliyor ya da ‘hemen al’ seçeneğinde bulunan otomobilleri anında satın alabiliyor. ikinciyeni.com’da şu anda 320 bin bireysel, 13 bin şahıs şirketi ve 10 bin kurumsal müşterimiz bulunuyor. Ayrıca konsinye tarafında ise 600’e yakın kurumsal, 400’e yakın bireysel satıcı müşterimiz bulunuyor.

-İkinciyeni.com’da sistem nasıl çalışıyor?

İster internet sitemizden isterseniz telefonunuza indirebileceğiniz mobil uygulamamız üzerinden ikinciyeni.com’a giriş yapabiliyorsunuz. Açık artırmalara katılmak ‘hemen al’ seçeneğinden otomobil satın almak ya da satış ilanı vermek için sitemize üye olmanız gerekiyor. Üyelik için herhangi bir ücret almıyoruz. Siteye üye olduktan sonra ister açık artırmaya katılarak, isterseniz ‘hemen al’ seçeneğinden otomobil satın alabilir veya otomobilinizi satmak istiyorsanız hızlıca ilanınızı verebilirsiniz. Hemen Al seçeneği ile ya da açık artırmaya katılarak araç satın almak için müşterilerimizden provizyon bedeli alıyoruz. Provizyon bedelimiz ise 1.500 TL. Otomobil kazandığınız veya kazanmadığınız durumlarda provizyon bedeli tarafınıza iade ediliyor.

ikinciyeni.com’un en büyük farkı, otomobillerin tamamen online olarak satılması. Yani alıcılar satın aldıkları otomobili fiziksel olarak görmeden, tamamen bize duyduğu güvenle satın alıyorlar.

Açık artırmalarımızı cuma hariç her gün 13.00’de cuma günü ise 14.00’de gerçekleştiriyoruz. Birçok otomobilde açık artırmalarımızın açılışını bin TL’den başlatıyoruz. Müşterilerimizden gelen tekliflere göre satışımız sonuçlanıyor.

ikinciyeni.com’dan ekonomi, Premium gibi farklı segmentten otomobillerin yanı sıra ticari araç da satın alabilirsiniz. Örneğin geçtiğimiz günlerde, 1 milyon TL’ye lüks bir SUV satışı gerçekleştirdik. Bu bugüne kadar online açık artırma yöntemiyle yapılan en yüksek tutarlı satışlardan biridir.

-İkinci el pazarı 2019 yılını nasıl geçiriyor?

İkinci el pazarını değerlendirmeden önce, sıfır otomobil pazarına da kısaca değinmemiz gerekiyor. Yılın ilk beş ayında sıfır otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 50 daraldı. İlk beş ayda toplam otomobil ve hafif ticari araç satışı 152 bin 456 adet olarak gerçekleşirken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 302 bin 111 adetti.

İkinci el pazarında ise 2018 yılında yaklaşık 5.5 milyon otomobil satıldı. Sene başında yaptığımız açıklamalarda da belirttiğimiz gibi 2019 yılında ikinci el pazarı canlı kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla seneyi küçük bir daralma ile ama geçen seneye yakın rakamlarla kapatacağını öngörüyoruz.

İkinci el sektöründe satışı rakamlarından daha önemli bir konu varsa, bu da ikinci el otomobil alıp satarken kurumsal şirketlerin tercih edilmesidir. Hepimiz, her gün ikinci el otomobil alırken mağdur olan insanları görüyoruz. Hükümetimiz de bunun önüne geçebilmek adına 2019 yılında ikinci el otomobil satarken eksper raporu zorunluluğu getirdi. Bu raporu hizmet vermeye başladığımız ilk günden itibaren bir zorunluluk olarak tüm otomobillerimizde uyguluyoruz ve uluslararası bağımsız denetleme kuruluşu TÜV SÜD ile çalışıyoruz. İkinci el otomobil alacak olanlara mutlaka kurumsal şirketleri tercih etmelerini ve satın alacakları otomobilin ekspertiz raporunu iyi incelemelerini tavsiye ediyoruz.

-Siz aslında ikinciyeni.com olarak sektörde referans veri kaynağı haline geldiniz. Bize birazda son dönem verilerinizden bahsedebilir misiniz?

ikinciyeni.com olarak ilk beş aylık satış rakamlarımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttı. Rakamlara baktığımızda, sıfır otomobil pazarında yaşanan daralmanın aksine platformumuz üzerinden gerçekleşen satışlarda artış gözlemliyoruz. Segment bazlı incelediğimizde ise ekonomi segmenti olarak kabul edilen B segmenti ve Türkiye’de en çok otomobil satılan segment olan C segmentinde yüzde 10 – 15 arasında artış yaşadık. Premium segment olarak kabul edilen D segmentinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 – 60 arasında daha fazla otomobil sattık.

-Siz ikinciyeni.com olarak farkındalık projelerine de önem veriyorsunuz? Son olarak geçtiğimiz yıl #kaputavur adlı çok özel bir proje gerçekleştirdiniz? Nasıl yorumlar aldınız?

ikinciyeni.com olarak bir farkındalık projesi geliştirmek uzun süredir planladığımız ve gündemimizde olan bir konuydu. 2019 senesinin ilk ayında #kaputavur projesini Burhan Öçal’ın da muhteşem performansıyla birlikte hayata geçirdik. Bu projemizin organik olarak yayılması ve kitlelere ulaşmasının vermiş olduğu motivasyonla yeni farkındalık projelerine de imza atmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.