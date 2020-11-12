İkinci el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da arttı

Bu yılın 10 ayında ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 801 bin 293 adetlik satış yapıldı. Araç satışlarındaki artışla beraber fiyatlardaki yükseliş de devam etti. Ekimde, 2. el online pazarda araç fiyatları geçen aya göre yüzde 4 ve “100” olarak başlangıç noktası kabul edilen 2019 yılının aralık ayına göre de ortalama yüzde 53,1 artış belirlendi. Başka bir ifadeyle, söz konusu artış oranına göre, Aralık 2019’da 50 bin TL’ye alınabilen bir aracın fiyatı, bu yılın ekim ayında yaklaşık 76 bin 550 TL’ye yükselmiş oldu. Ekim ayında satılan araçların yüzde 25’ini 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 45’ini de 5-10 yaşındaki araçlar oluşturdu.