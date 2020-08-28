İkinci el araçlar el yakıyor! Fiyatlar ne zaman düşecek?

Ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkileyen koronavirüs salgını tüm dünyada üretimi de sekteye uğrattı. Koronavirüsün etkisi otomobil piyasasında da ciddi bir şekilde hissedildi.

Pandemi sürecinde sıfır araç üretiminin durması nedeniyle ikinci el piyasasında ani bir fiyat artışı yaşandı. Buna rağmen neredeyse sıfır araçlarla aynı fiyat segmentine ulaşan ikinci el araçlara ilgi azalmadı.

İkinci el piyasasını yakından takip eden vatandaşlar fiyatların ne zaman düşeceğini merak ederken galericiler ise fiyatların sürekli olarak değişiklik göstermesinden şikayetçi. İkinci el araç bulmanın pandemi sürecinde zorlaştığını kaydeden galericiler fiyatların en azından yakın bir zamanda düşmeyeceğini belirtti.

Fiyatlar yüzde 100’ün üzerinde arttı

İnternet ortamında araç alım satımının son dönemde artı gösterdiğini söyleyen galerici Mustafa Üzer, fiyatların yüzde 100’ün üzerinde artış kaydettiğini ifade etti.

Üzer, “Fiyatlar yüzde 100 arttı. Yani 30’luk araba 60 oldu. 60’da durur mu dedik durmadı, 70, 80, 90’a doğru gidiyor. Ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama şu anda düşmeyeceği kesin. Üstüne de daha ekleyecek. Bu önümüzdeki pandemi sürecini belki de daha da ağır atlatacağız. Bu süreç böyle devam ederse arabaların düşme şansı yok. Üstüne bu kadar daha ekler. Yurt dışından araba gelmiyor. Bugün açılsa gelmeye başlasa Türkiye’ye gelmesi 6 ay sürer. Avrupa’da pandemi sürecinde arabalar yüzde 30 değer kaybetti. Bizde yüzde 100 arttı, daha durmuyor” dedi.

İkinci el araçlarının fiyatlarının yüksek olmasına rağmen vatandaşın ilginin yoğun olduğunu kaydeden Üzer “Talep çok. Acayip bir rağbet var, araba bulamıyoruz. Çoğu yere gidiyoruz araba bulduk diye ettiğimiz masrafa mı yanalım, 15-16 saat otobüste vakit geçirdiğimize mi yanalım, yorulduğumuza mı yanalım? Yapmasan da olmuyor. Böyle bir ticaret yok, bunun önüne devletimizin geçmesi lazım. Her önüne gelen bu işi yapmasın. Asker, polis, kasap, kuruyemişçi yapıyor. Emekli, işçi, memur herkes bu işi yapıyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. Bizim müşterimiz bize puan versin. Bizden memnuniyet derecesini göstersin. Bu işin birinci noktası güven. Adam sana güvensin. Biz nasıl adama güveniyorsak adam da sana güvensin.” ifadelerini kullandı.