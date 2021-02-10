İkinci el araç piyasasında son durum nedir? İkinci el araba alınır mı?

Bugün ikinci el araç pazarının durumuna dair yeni bir rapor yayımlandı. Özellikle son 2 aydır araç fiyatlarındaki yükselişle beraber satış oranları azaldı. Yayımlanan yeni rapora göre ikinci el araç pazarında toplamda 103 bin 398 tane araç satışı gerçekleştirildi. Bu rakam, geçtiğimiz sene Ocak ayında 144 bin 600 araç olarak kayıtlara geçmişti. Buna göre geçtiğimiz Ocak ayına nazaran satışlarda %28,49 oranında bir düşüş yaşandı.

Şimdi araba alınır mı?

İkinci el araç piyasasını merak eden vatandaşlar aynı zamanda şimdi araba alınıp, alınmayacağını da merak ediyorlar. Bazı galericilerin görüşüne göre ikinci el araç almanın şimdi tam zamanı. Zira ilerleyen günlerde, özellikle yaz aylarında fiyatların daha da artacağı belirtildi.