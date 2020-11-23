İkinci el araç fiyatları ne kadar? 2. el araba fiyatları düştümü?

Koronavirüs salgınının dünya genelinde ilk başladığı ve hızla yayılmaya başladığı dönemde, sıfır arabalar üretilip piyasaya sürülemediğinden piyasada ikinci el otomobillere yoğun talep söz konusu oldu. Bu talep de ikinci el araba fiyatlarının tavan yapmasına neden oldu. 2. el araba fiyatlarındaki bu yükseliş ÖTV zamlarıyla frenlenmek istendi. ÖTV zamlarıyla birlikte ateşi az da olsa sönen ikinci el araç fiyatları son haftalarda yine el yakıyor.

2. el araç fiyatları

İkinci el otomobilde yaşanan hızlı satışlar ve yükselen fiyatların ardından son dönemde bir durgunluk yaşanıyor. Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) açıklamalarından sonra, döviz kurlarında yüzde 10'lara varan düşüş ve ekonomik göstergelerdeki iyileştirmeler etkisini otomobil piyasasında da hissettirmeye başladı. Uzmanlar, döviz de stabil seyre dönüştü ve yıl sonuna kadar sıfır otomobil fiyatları artmayacaktır. Böylelikle ikinci el aracını sıfırdan pahalıya satmaya çalışanlar boşa zaman kaybetmiş alacaklarını söylüyor.

İkinci el araba fiyatları düşer mi?

Sıfır kilometre otomobil satışlarıyla birlikte, ikinci elde de büyük bir talep yaşanıp, fiyatlar aşırı yükselişe geçti. Ağustos ayındaki ÖTV matrah artış ve düzenlemesi, ardından döviz kurlarındaki yükseliş sıfır kilometre fiyatlarını yukarıya çekince, ikinci elde fiyatlar uçtu. Peki ikinci el araç fiyatları düşer mi?

İkinci el arabası olanlar araçlarını satsınlar mı?

Dövizin stabil bir görüntü sergilemesini bekleyen VavaCars CEO'su, "Dövizin düşüşü devam ederse fiyat indirmek yerine distribütör destekli düşük kredi kampanyaları gelecektir. Sıfır araç fiyatlarında güncellemeler yapılacaktır. 1 ay içerisinde 2.el fiyatlarına etkileri de görülecektir" ifadelerini kullandı. İkinci el otomobil satışlarında bir yavaşlama olduğunu belirten Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu da, şöyle konuştu: Şu an fiyatlardaki artış trendi durdu ve talep azalmasıyla orantılı ortalamada yüzde 3'lük bir fiyat düşüşü yaşandı. İlerleyen günlerde gelişmelere göre pazardaki gelişmeler şekillenecek."