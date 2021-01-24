İkinci el araç fiyatları düşecek mi? 2. el araç fiyatları ne olacak?

En ucuz ikinci el arabalar en ucuz ikinci el arabalar merak ediliyor. Koronavirüsün etkisiyle ikinci el araç satışlarında artan taleplerin Şubat ayının sonunda fiyatların artışıyla azalacağını belirten İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, konuyla ilgili vatandaşlara sıkı bir uyarıda bulundu. Taleplerin düşmesine bağlı olarak satışların durması, orta sınıf araçların fiyatlarını yüzde 20'lere kadar düşürdü. Neredeyse 2 aydır işlerin olmadığını söyleyen, Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, "İkinci el otomobil piyasası bir süre önceki rüzgarla birlikte iki kat zamlanmıştı. Bunun sonucunda da iş değişti. Şu anda piyasa aşağıya geldi. Piyasa artık durdu. Yaklaşık iki aydır telefonlarımız çalmıyor." dedi. Satışları durma noktasına gelen ikinci el araçlarda fiyatlar düştü.

İkinci el araç fiyatları şuan ne kadar?

2.el araba fiyatları düşecek mi? Kınık, "Pahalı arabalarda geri gelme daha da çoğaldı. Döviz geri geldiği müddetçe, faizler yüksek olduğu müddetçe bizim de araba işimiz biraz duracaktır. 1 milyon TL'lik lüks arabalarda 150 bin TL kadar aşağı gelme oldu. Hala da rakamlar aşağıya doğru geliyor gibi. Orta sınıf otomobillerde de yüzde 20 oranında bir indirim oldu. Bundan iki ay önce 100 bin TL olan bir otomobil, 80-85 bin TL'ye kadar geriledi" ifadesinde bulundu.

İkinci el araba fiyatları düşer mi?

Fiyatların daha fazla aşağı düşmeyeceğini belirten İbrahim Kınık, sözlerine şöyle devam etti: "Bu düşüşler internetteki satış fiyatlarına pek yansımadı. Otomobili yüksek fiyattan alanlar malına kıyıp, fiyatı da bir anda aşağıya indiremiyor. Bir şekilde malını satmak zorunda. Piyasada hareketliliğin tekrar oluşması için piyasanın oturması gerekiyor. İnsanlar bu rakamlara alıştıktan sonra yaza doğru her şey düzelir diye umuyoruz. Sıfır araç girişi çoğalınca piyasa aşağıya inmeye başladı. Çoğu bayide sıfır araba mevcut. Piyasalar şu anda yavaş yavaş oturmaya başladı. Araba alacak insanlar, araba tercihini yapıp alsınlar. Bundan sonra fiyatlar çok da aşağıya inmez. Fiyatlar ancak bu kadar geriler."