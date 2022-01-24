İkinci el araba ne kadar düşecek? 2. el araç fiyatları iner mi çıkar mı? 2. el araba fiyatı kaça düşer?

Dolar kurundaki düşüş sonrası ikinci el satışları durma noktasına geldi. İkinci el araba piyasasında indirim beklentisi oluşurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun tepetaklak olacağını söylemiş ve bir zaman sonra doları elinde tutanların hüsrana uğramıştı. İslam Memi, 2. el araba fiyatlarına ilişkin de net konuştu: “Acele etmeyin. Yüzde 10 gerilen araç fiyatlarında en az yüzde 20 düşüş bekliyorum." dedi.

2. el araba fiyatları ne zaman düşecek?

İslam Memiş 2. el otomobil fiyatlarına ilişin yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "2.el araç satışları durdu. Çünkü herkes köpüğün farkında. Şubat’ta 2.dip ile birlikte durgunluk devam edecek. Çünkü araç fiyatları karşısında TL, farklı enstrümanlardan fırsat sunacak. 2.dip, araç fiyatlarında düşüşü sürdürecek. Acele etmeyin. Yüzde 10 gerilen araç fiyatlarında Şubat-Mart döneminde en az yüzde 20 düşüş bekliyorum. 1- 18’den 10’a gerilediğinde $ zarar edenler bozdurup araç alamadı. 2- 2.dip geldiğinde aracı değil $ cazip görecekler. Mevsimsel etki ve köpük fiyat buna dahil olunca yüzde 20’lik düşüş kaçınılmaz bana göre. Yok diyen varsa araç bol, buyursun alsın."

İkinci el araba fiyatı ne kadar?

Araba satışıyla ilgili flaş gelişme! ÖTV indirimi sonrası tamamen değişti. İkinci el araba alacakları yakından ilgilendiriyor. Sıfır araçlarda uygulanan ÖTV indirimi sonrası ikinci el otomobil satışları durma noktasına geldi. Türkiye'de otomobil pazarının yüzde 89'unu oluşturan 1,600 cc'nin altındaki motorlu binek araçlar için iki yeni ÖTV dilimi getirildi. Sıfır araçlara getirilen ÖTV indimi sonrası sıfır araçlarda indirim olurken, ikinci el otomobiller elde kaldı. Bursa ikinci el oto pazarında satışlar yok denecek kadar azdı. Pazarda araç satan bir esnaf ise 1 hafta önce 95 bin liraya aldığı aracı 119 bin liradan satışa çıkarttığını, ikinci elde fiyatları galericilerin yükselttiğini söyledi. Sıfır araçtaki ÖTV indiriminden sonra ikinci el araç satışlarının düştüğünü belirten esnaf, "Bugün pazarda hiç satış yok, pazarda fazla müşteri de yok. İşlerimiz durgun" dedi.

Eskişehir Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kalender Yaşasın "Örneğin 300 bin liralık araba 20-25 bin lira yani yüzde 10-15 gibi düşüş oldu. Bizde fiyatlarımızı düşürdük. Buna rağmen yine de satılmıyor. Satış marjımız düştü. Geçen hafta hiç araç satamadım. Satışlarımız sıfıra indi. Vatandaşlarda doların ve enflasyonun düşme beklentisi var. İnşallah öyle olur. Bu yüksek fiyatların içinde araç alıp satmak gerçekten zor. Fiyatlar düştüğü müddetçe insanlar rahat rahat aracını alır biner." diye konuştu.