İkinci el araba fiyatları ne kadar? 2. el araç fiyatları düştü mü? Sabihinden ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek?

Korona salgının başından beri otomotiv sektöründe yaşanan araç sıkıntısı fiyatlara yansıdı. Bir süredir de devam eden özellikle sıfır araç tedariki konusundaki sıkıntılar 2. el araba fiyatlarında fahiş artışlara neden oldu. Dolar kurunun hızı düşüşü sonrası 2. el araç fiyatlarında düşmeler söz konusu olup olmadığı merak ediliyor. Peki İkinci el araç fiyatları düşer mi? Araba fiyatları ne olacak?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, kurdaki sert düşüşün ikinci el piyasasına etkileri hakkında konuştu. Araç fiyatlarındaki yükselişte birçok etkenin olduğunu söyleyen Erkoç, bu sebeplerin başında koronavirüs dolayısıyla üretimdeki aksaklıklardan kaynaklanan arz ve talep dengesinde yaşanan sıkıntıların geldiğini söyledi.

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç'tan ikinci elde fiyat açıklaması geldi. Erkoç fiyatların on gün içinde değişebileceğini söyledi. MOSFED Başkanı, "Döviz kurundaki düşüş ikinci el otomobil fiyatlarına da yansıyacak" dedi. Erkoç, "İkinci el araç fiyatları da geri gelecektir ama bunun piyasalara yansıması 1-2 gün içinde olmaz. Bu fiyat güncellemesi bir hafta, 10 günü bulabilir. Çünkü piyasaların kurdaki düşüşü kabul etmesi gerekiyor" dedi.

2. el araba fiyatları ne kadar?

Erkoç ikinci el piyasasında yaşanması beklenen düşüş hakkında şu ifadelere yer verdi: "İkinci el araç sektöründe de kurun düşmesinin yansımalarını göreceğiz, ikinci el araç fiyatları da geri gelecektir ama bunun piyasalara yansıması 1-2 gün içinde olmaz. Bu fiyat güncellemesi bir hafta, 10 günü bulabilir. Çünkü piyasaların kurdaki düşüşü kabul etmesi gerekiyor. 300 bin lira değerindeki bir araçta yaklaşık 25-30 bin lira gibi bir indirim yaşanabilir"