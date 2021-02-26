İkinci cemre ne zaman, nereye düşecek?
İkinci cemre ne zaman düşecek? Bahar ayı yaklaşırken vatandaşlar sıcak havanın göstergesi olan cemrelerin ne zaman düşeceğini merak ediliyor. İkinci cemre ne zaman düşecek? İlk cemre havaya düştü, ikinci cemre nereye düşecek? 2021 cemre tarihleri…
İlk cemre geçtiğimiz hafta havaya düştü. Cemreler havaların ne zaman ısınacağını müjdeliyor. Peki, ikinci cemre ne zaman düşer?
İkinci cemre ne zaman, nereye düşecek?
İkinci cemre 26-27 Şubat’ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart’ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur. 1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.