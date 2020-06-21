İkinci 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ataması yapılan öğretmenlerin kararnamelerinin yarından itibaren atandıkları illere gönderileceğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ikinci 20 bin öğretmen ataması ile ilgili müjde verdi. Peki, İkinci 20 bin öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen atamaları ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimde corona virüs süreci, 2023 Eğitim Vizyonu Takvimi ve yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye ve dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğine işaret eden Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'nda, hangi işin ne zaman yapılacağının somut şekilde belirlendiğini, bu hedeflerden asla vazgeçmediklerini vurguladı.



Eğitim Vizyonun takvimi ve uygulamalar konusunda koronavirüs salgınının bazı sınırlamalar getirdiğine dikkati çeken Selçuk, bazı konularda beklenenden daha çabuk mesafe alındığını dile getirdi.

18 Mart'ta ataması yapılan öğretmenlerin kararnamelerinin yarından itibaren atandıkları illere gönderileceğini, ikinci 20 bin öğretmen atamasını da 1 Eylül'de yapacaklarını anımsatan Bakan Selçuk, destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin yeni hazırlıklara dair şu bilgileri verdi:



"Destekleme yetiştirme kurslarında bu sene mevzuatını da değiştirerek yeni bir yapıya geçiyoruz. 'Bu kursları nasıl daha verimli kullanırız, salgının telafi hususunda ne şekilde işe yarayabilir' gibi soruların cevaplarını sahayla irtibatlı biçimde aldık. Ücretli öğretmenlerimizin, sisteme zaten bir desteği var ama destekleme yetiştirme kursları açısından bakıldığında onların bu desteğine daha çok ihtiyacımız olması ihtimali söz konusu olabilir. Sahaya bir bakalım, neye ihtiyacımız var görelim ona göre yol alırız."