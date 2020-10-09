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Medya İkimizin yerine
Medya

İkimizin yerine

Dizi izle | Televizyonlarda ve internette onlarca dizi ve film içeriği bulunuyor. Son senelerde Hint dizileri ülkemizde bir hayli popüler oldu. Bu dizilerin nereden nasıl izleneceği, yeni bölümlerinin ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Peki, bedava film nasıl izlenir?

Yeniakit Publisher
2020-10-09 09:59:00 -
İkimizin yerine

Bedava film izle | Televizyon ve internette yayınlanan onlarca dizi-film içeriği bulunuyor. Yerli ve yabancı bu yapımların çoğu ise ahlaksızlık unsurları barındırıyor. Kadın bedeninin teşhir edildiği, aşk adı altında her türlü ahlaksızlığın yaşandığı, zengin ve güçlü olmanın övüldüğü, ahlaksızlıkların gençlere özendirildiği filmlerden, dizilerden mutlaka uzak durulmalı. Bu konuda ebeveynlere büyük iş düşüyor. Çocuklarınızın bu ahlaksızlıkla maruz kalmaması için öncelikli olarak siz onlara örnek olmalısınız. Yerli yapım pek çok güzel yapım da bulunuyor. Özellikle tarihi konuların anlatıldığı diziler ailecek izlenebilecek türden.

İkimizin yerine

Son senelerde ülkemizde Hint dizileri popüler hale geldi. Söz konusu diziler bazı kanallarda ve internette yayınlanıyor. Söz konusu dizilerin bazılarında ahlaksızlıklara yer verilmezken; bazıları ise konuları ve yayınladığı sahnelerle aile yapısının dibine dinamitler yerleştiriyor. İkimizin Yerine bir Hint dizisi. Bu dizi internette ve tv kanallarında dublajlı olarak yayınlanıyor.

Ayrıca İkimizin Yerine isimli bir de Türk filmi bulunuyor. Bu film ise ahlaksızlığa çanak tutuyor. Müstehcenlik, aile yapısına uymayan davranışlar, sözüm ona aşk hikayesi bu filmden uzak durulması gerektiğinin işareti.

Ahlaksız yapımlardan uzak durmak son derece önemli. Ailece izlenebilecek kaliteli film ve dizilere göz atılabilir. Gençlerimizi bu tip iğrençliklerden uzak tutmak gelecek adına son derece önemli.

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