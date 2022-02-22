İkili ticarette hedef 1 milyar dolar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki temaslarının ardından özel uçak “TUR” ile TSİ 19.10’da, Senegal’in başkenti Dakar’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leopold Sedar Senghor Havalimanı’nda, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından karşılandı.

Senegal ile ticaretimiz artıyor

Dakar’da Senegal-Türkiye İş Forumu’nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ekonomide yaşanan sarsıntılara rağmen Türkiye ile Senegal arasında ikili ticaretin artmaya devam ettiğini belirterek, “Dünya ticaretinin yüzde 5.3 daraldığı 2020 yılında 380 milyon doları aştık. Ortak hedefimiz 1 milyar dolar. Bu rakama da kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin G-20 ülkeleri arasında olan önemli bir ülke olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:

“Senegal’e geldiğimiz andan itibaren bize gösterilen misafirperverlikten dolayı tüm Senegal makamlarına şahsım heyetim adına teşekkür ediyorum. Türkiye ile Senegal aralarındaki fiziki mesafenin aksine birbirlerine daima yakın olmuşlardır. Sayın Cumhurbaşkanıyla 400 milyon ticaret hacmi hedefine ulaştık. Şimdi hedefimiz, 1 milyar dolar. Ortak gayretlerimizle bu rakama da kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Türk müteahhitlik firmaları Afrika kıtasının 4 köşesinde zorluklara rağmen son derece başarılı projelere imza atıyor. Firmalarımızın, Senegal’de yükselen Senegal planında aktif rol almasından gurur duyuyoruz. Türk firmaları, Dakar Havalimanı, spor merkezi uluslararası hal ve TIR projelerini tamamladılar.

Dakar Olimpik Stadyumu da 2 yıl gibi kısa bir sürede inşa edilmiştir. Bu yapının inşaasında bin Senegalli kardeşimize istihdam sağlamıştır. Türkiye, dünyanın en büyük ekonomilerinin yer aldığı G20 ülkelerinin bir üyesidir. Satın alma paritelerine göre dünyanın 13. ülkesiyiz. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlığa rağmen ekonomimizi her sene %5 büyütmeyi başardık. Türkiye olarak %1.8’lik rekor büyüme oranına ulaştık. G20’de sanayi üretimi en çok artan ülkelerden biri olduk. 225 milyar aşan ihracat hacmiyle tamamladık. Çift haneleri bulacağına inandığımız 2022 büyüme oranlarıyla bu başarıyı çok daha ileriye taşıyacağız. Bu yıl çok daha bereketli bir turizm sezonu bekliyoruz.

“Afrikalı dostlarımızla birçok projeyi hayata geçiriyoruz”

Türkiye’nin Senegal’in ekonomisine ve kalkınmasına önemli etkiler sunabileceğinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti: “Senegal’in bölgesinde ekonomik bir merkez olabileceğini biliyoruz. Senegal, Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır. Türk ürünleri, neticede Afrika insanının kaliteli ürün ve hizmete katkıda bulunacaktır. Bu tecrübelerimizi Afrikalı kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. 8-10 Mart’ta Ankara’da düzenleyeceğimiz 5. Dönem Karma Komisyon Toplantısı’na önem veriyoruz. Afrika’ya açılım politikamız 2013’te Afrika ortaklık politikasına bıraktı. Afrikalı dostlarımızla birlikte pek çok çalışma yürütüyor, projeleri hayata geçiriyoruz.”