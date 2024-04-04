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Dünya İki yüzlü Biden'dan katil Netenyahu'ya tepki!
Dünya

İki yüzlü Biden'dan katil Netenyahu'ya tepki!

Yeniakit Publisher
2024-04-04 21:59:00 - 2024-04-04 22:25:42
İki yüzlü Biden'dan katil Netenyahu'ya tepki!

ABD Başkanı Biden, siyonist Netenyahu ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, “İki lider Gazze'deki durumu ele aldı. Başkan Biden insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların ve genel insani durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı” denildi.

Biden’ın görüşmede insani durumun istikrara kavuşturulması, iyileştirilmesi ve masum sivillerin korunması için acil bir ateşkesin şart olduğunun altını çizdiği ifade edilen açıklamada, “Başbakan'ı rehinelerin eve getirilmesi için gecikmeksizin bir anlaşmaya varmaları konusunda müzakerecilerini yetkilendirmeye çağırdı. İki lider ayrıca İran'ın İsrail ve halkına yönelik açık tehditlerini de ele aldı. Başkan Biden, ABD'nin bu tehditler karşısında İsrail'i güçlü bir şekilde desteklediğini açıkça ifade etti” ifadeleri kullanıldı.

Biden ve Netanyahu arasındaki görüşmenin 30 dakikadan az sürdüğü bildirildi.

ABD Başkanı Biden, 7 Ekim'den beri aralıksız süren soykırıma en açık desteği veren Batılı liderlerden birisi olmasıyla biliniyor.

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