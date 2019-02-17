İki yıllık yüksekokul mezunları ne kadar askerlik yapacak? | Önlisans mezunları yeni askerlik sistemi 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de katıldığı mitingde yeni askerlik sistemine dair son dakika ayrıntıları açıkladı. Merakla beklenen yeni askerlik sistemi detaylarını Balıkesir'de açıklayan Reis-i Cumhur Erdoğan; ''2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için ise yine, burada yeni bir adım atıyoruz'' ifadelerini kullandı. Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik ne kadar kısalacak? Askerlik ne zaman kısalacak? Askerlik süresi ne kadar olacak? İki yıllık yüksekokul mezunları ne kadar askerlik yapacak? İşte konuya dair detaylar...

İki yıllık yüksekokul mezunları ne kadar askerlik yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yeni askerlik sisteminin ayrıntılarına ilişkin; ''İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz. İki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta döneminde maaş ödenecek'' ifadelerini kullandı.

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir'de yeni askerlik sistemine dair yaptığı açıklamalarından satırbaşları:

Yedek astsubaylık sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: "Yeni askerlik sisteminde lisan ve lisans üstü için belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor.

Lise mezunları ne kadar askerlik yapacak?

Lise ve altı mezunlar için 6 ay+6 ay askerlik uygulaması getiriyoruz. Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar.

Bedelli askerlik sistemi nasıl olacak?

Dövizle askerlik uygulaması sürecek. Bedelli askerlik uygulamasını belirli bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz. Eğitim durumuna bakılmaksızın herkes bedelli askerlik yapabilecek.

Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor."