İki yıllık doğum borçlanması ne kadar?

Ne zaman emekli olabilirim, doğum borçlanması hesaplama 2021, doğum borçlanması emeklilik yaşını düşürür mü, kadınlarda emeklilik için doğum borçlanması ücreti ne kadar? İşte detaylar.

Doğum borçlanması ancak doğumdan önce sigorta girişi olan kadın sigortalılar tarafından yapılabilir ve yalnızca prim ödeme gün sayısı kazandırır. Doğumdan sonraki süreler borçlanılabildiği için sigorta girişi geri gitmez ve emeklilik için avantaj söz konusu olmaz. Doğum borçlanması yapacak kişiler prime esas kazanç alt ve üst sınırı arasında bir tutar belirleyerek borçlanma yapabilirler. İki yaşını doldurmamış çocuğu eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinen kadın sigortalılar da doğum borçlanması yapabilir. Diğer yandan, evlat edinilen çocuğu doğuran annenin de doğum borçlanması yapma hakkı bulunmaktadır.

Dğum borçlanamsı kiler yapabilir?

SGK 2014 yılına kadar bütün sigortalılara doğum borçlanması hakkı tanımıyordu. 2014 yılında 6552 sayılı kanunla yapılan değişiklik sonrasında bütün sigortalılara doğum borçlanması hakkı tanındı. Bu tarihten sonra sigortalılık statüsü fark etmeksizin bütün kadın sigortalılar doğum borçlanması yapma hakkına kavuştu. 4/a’lı, 4/b’li ve 4/c’li, yani SSK’lı, Bağ Kur’lu ve Emekli Sandığı mensubu bütün kadın sigortalılar doğum borçlanması hakkına sahip.

Doğum borçlanması yapma şartları neler?

Doğum borçlanması yapılabilmesi için doğum yapan kadının doğumdan önce sigortalı olarak çalışıyor olması şarttır. Sigortalılık öncesi doğumlar borçlanılamaz. Diğer yandan, doğum borçlanması yapılabilmesi için doğan çocuğun sağ olması gerekir. Ölü doğumlar sonrasında doğum borçlanması yapılamaz. Doğum borçlanması yapacak kadın sigortalının borçlanma yapacağı sürelerde, yani doğumdan sonraki en fazla iki yıllık süre içerisinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı olmaması da gerekir. Borçlanma yapılacak sürelerde adına prim yatırılmamış olması şarttır.

Doğum borçlanması kaç yıl yapılabilir?

Doğum borçlanması yapacaklar doğum borçlanma süresini merak ediyor. Doğum borçlanması doğumdan sonraki en fazla iki yıllık süre için yapılabilir. Her doğumda en fazla 720 günlük süre borçlanılabilir. Bu sürenin üzerinde doğum borçlanması yapılamaz. Dolayısıyla, her doğum sonrasında kadın sigortalı 720 gün borçlanma hakkına sahiptir. Diğer yandan, 720 günün altında borçlanma yapılması mümkündür. Yani, üst limit 720 gün olmak üzere kadın sigortalı istediği kadar borçlanma yapabilir.

Doğum borçlanması ne kadar 2021?

Doğum borçlanma tutarına gelince, 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren günlük en düşük miktar 38,16 TL’ye çıkarıldı. İki yıllık ödeme tutarı en düşük miktar 27.475,20 liraya çıkmış oldu.