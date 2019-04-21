İki yılda 35 kilo verip, 7 kez şampiyon oldu





BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 150 kiloyken, iki yıl önce muay thai ve kick boks ile tanışan Hasan Eripek, bu sürede hem 7 kez şampiyon oldu hem de 35 kilo verdi.

Muay Thai ve Kick Boks Milli Takım Antrenörü Ömer Uğur, iki yıl önce bir etkinlikte gördüğü Eripek'i spor yapması için salona davet etti.

Hayallerini gerçekleştirmek için Tatvan Spor Salonu'na giderek Uğur'un gözetiminde muay thai ve kick boks yapmaya başlayan 19 yaşındaki Eripek'in hayatı sporla değişti.

İki yıldır katıldığı yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda 7 kez şampiyon olan Eripek, şimdi de Dünya Şampiyonası'nda Türk bayrağını göndere çekmeyi hedefliyor.





- "Salona geldikten sonra hayatım değişti"





Hasan Eripek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce 150 kilo olduğunu ve spora başladıktan sonra bu kilolarından kurtulmaya başladığını belirterek, "Salona geldikten sonra hayatım değişti. 35 kilo vererek 115 kiloya indim. Derslerimdeki sıkıntılarım da bitti. Sokaklarda kavga ederdim ancak son iki yıldır kavga etmiyorum. Sadece müsabakalarda ringlerde yarışıyorum. Yarış bittikten sonra kardeşliğimiz devam ediyor." dedi.

Eripek, iki yılda biri Avrupa olmak üzere 4 kez muay thaide, 3 kez de kick boksta Türkiye şampiyonu olduğunu bildirdi.

Yurt dışına gitmeyi hayal bile edemezken spor sayesinde üç ülke gördüğünü anlatan Eripek, "Şimdi üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Hamdolsun milli sporcu oldum. İki yılda bir Avrupa, 6 Türkiye olmak üzere 7 kez şampiyonluk kazandım. Bu, kimseye nasip olmayacak başarı. İsteyerek yapınca oluyor. Verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. Muay thai hayatımı çok değiştirdi. Beni bambaşka biri yaptı. Memnunum. Tek bir hayalim var, Türk bayrağını Dünya Şampiyonası'nda dalgalandırmak." diye konuştu.





- "Yürüyemiyordu ve nefes almakta zorlanıyordu"





Antrenör Uğur ise Tatvan'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bugüne kadar yaklaşık 6 bin 700 kişiye ders verdiklerini, 3 bin 500 kişiye de lisans çıkardıklarını söyledi.

Tatvan'da 20 kişiden birinin muay thai veya kick boks lisansı bulunduğunu ifade eden Uğur, şöyle devam etti:

"İlçemizden 43 milli sporcu çıkardık. 100'den fazla uluslararası başarımız var. Sporu araç olarak kullanıyoruz. Bu branşlar dezavantajlı çocuklar için bir yerde çıkış noktası oluyor. Okulu bırakan çocuklar kick boks ve muay thai yaparak hayata tutunuyor. Okullarına dışarıdan da devam edip beden eğitimi öğretmeni oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Statta 19 Mayıs gösterilerine hazırlanırken 1,70 metre boyunda ve 150 kilo civarındaki Eripek'i gördüğünü anlatan Uğur, "Hasan kilosundan dolayı yürüyemiyordu ve nefes almakta zorlanıyordu. Salona geldiği ilk yılda Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Son iki yılda muay thai ve kick boksta katıldığı her yarışmada şampiyon oldu. Yenilgisiz devam ediyor. Bu yıl da Kick Boks Avrupa Kupası ve Muay Thai Avrupa Kupası yarışmalarında Avrupa şampiyonu oldu." diye konuştu.

Uğur, Eripek'in bu yıl Bosna Hersek'te düzenlenecek K1 Kick Boks Dünya Şampiyonası ve Tayland'da organize edilecek Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda birinciliği hedeflediğini kaydetti.