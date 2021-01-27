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Dünya İki ülkeden ortak operasyon! 100 terörist öldürüldü
Dünya

İki ülkeden ortak operasyon! 100 terörist öldürüldü

Mali'de Fransa ile birlikte ortak düzenlenen operasyonlarda 100 terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 14:19:00 -
İki ülkeden ortak operasyon! 100 terörist öldürüldü

Mali Silahlı Kuvvetlerinin (FAMa) internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, 2-20 Ocak'ta Barkhane güçleriyle Serma, Boulkessi, Foulssaret ve Doni bölgelerinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 100 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, 20 teröristin yakalandığı ve teröristlere ait birçok materyale el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

Fransa'nın 2014'te başlattığı Barkhane Operasyonu'nda Nijer, Çad, Moritanya, Burkina Faso ve Mali'de toplam 5 bin 100 asker görev yapıyor.

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Yorumlar

ömer

bize söylenen bu gerçekte olan ne fransa 1 kurşunun bile hesabını yapar
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