İki ülke arasında gizemli gemi! İçinde cesetler bulundu

Moritanya'dan Karayipler'deki Tobago kıyılarına cesetlerle dolu bir gemi sürüklendi.

Polis raporuna göre Moritanya'dan Karayipler'deki Tobago kıyılarına sürüklenen gemide en az 14 ceset olduğu açıklandı.

Polis içinde iskelet kalıntılarının bulunduğu teknenin Cuma günü adanın yakınında başı boş yüzerken bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Gemidekilerin ölümüne neyin sebep olduğu veya ölenlerin Moritanya vatandaşı olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Keşif hakkında yorum yapan Trinidad ve Tobago Dışişleri Bakanı Amery Browne, olaydan üzüntü duyduğunu ve gemideki kişilerin ölümleriyle ilgili daha fazla araştırmayı destekleyecekleri bildirdi.

Kaynak: star.com.tr