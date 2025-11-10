  • İSTANBUL
İki ülke arasında durum daha da kötü! Anlaşma askıya alındı
Dünya

İki ülke arasında durum daha da kötü! Anlaşma askıya alındı

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İki ülke arasında durum daha da kötü! Anlaşma askıya alındı

Tayland ile Kamboçya arasında durum şimdi eskisinden çok daha kötü. Ekim ayında imzalanan barış anlaşmasını sınır bölgesinde yaşanan yeni mayın patlamasının ardından askıya aldığını duyurdu.

Tayland hükümetinden yapılan açıklamada, Sisaket eyaletinde devriye görevi sırasında mayın patlaması sonucu askerlerin yaralandığı, bu nedenle Kamboçya ile yürürlükteki barış anlaşmasının geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.

Başbakan Anutin Charnvirakul, güvenlik tehditlerinin sürdüğünü vurgulayarak kararın “zorunlu bir adım” olduğunu belirtti.

Kamboçya tarafı ise Tayland’ın kararına rağmen anlaşmaya bağlı kalacaklarını bildirdi.

Tayland ve Kamboçya, 817 kilometrelik kara sınırı boyunca belirlenmemiş bazı noktalar nedeniyle uzun süredir egemenlik ihtilafı yaşıyor.

Bu yılın Mayıs ayı sonunda tartışmalı bölgede çıkan silahlı çatışmada bir Kamboçyalı askerin ölmesi, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden gerdi.

Haziran ayında Kamboçya, anlaşmazlıkların çözümü için Uluslararası Adalet Divanı’na başvururken; Tayland, “ikili çözüm yaklaşımını” tercih ettiğini belirtti.

16 Temmuz’da bir Tayland askerinin mayına basarak bacağını kaybetmesiyle gerilim yeniden tırmandı.

Tayland, Kamboçya’yı yeni mayınlar döşemekle suçladı; Kamboçya ise bu iddiaları reddetti.

Olayın ardından Tayland, 23 Temmuz’da Kamboçya’daki büyükelçisini geri çağırdı, Kamboçya büyükelçisini ise sınır dışı etti.

24 Temmuz’da sınırın farklı noktalarında çıkan çatışmalarda, Kamboçya roketatarlarla saldırı düzenlerken Tayland ordusu F-16 savaş uçaklarıyla karşılık verdi.

Taraflar arasındaki çatışmaların sonlandırılması amacıyla 28 Temmuz’da Malezya’da bir zirve düzenlendi.

