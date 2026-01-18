  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Putin'in temsilcisinden olay yaratan çıkış: "Babanız Trump'ı kışkırtmayın!" İsrailli aşırı sağcı Bakan Smotrich’ten skandal çağrı Fırat'ın batısında YPG çözüldü: Suriye ordusu stratejik Tabka’yı ele geçirdi! Suriye’de DAEŞ operasyonu: El-Kaide lideri öldürüldü! Rusya beklenmedik gelişmeyi duyurdu: Türkiye indirim yaptı Irak'ta tarihi gün: ABD ordusu Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi! Avrupa’da Grönland isyanı: Trump’ın gümrük vergisi kararına "Egemenlik" resti! Galatasaray yara aldı Arap ülkesi İHA'larla vuruldu: Ölü ve yaralı askerler var “Ocak-Şubat ayında enflasyon yüzde 20’lere inecek”
Dünya İki silahlı grup çatıştı: Onlarca ölü var!
Dünya

İki silahlı grup çatıştı: Onlarca ölü var!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
İki silahlı grup çatıştı: Onlarca ölü var!

Kolombiya'nın doğusunda faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti.

Silah şiddetinin ve iç çatışmaların büyük bir soruna dönüştüğü Kolombiya'da yeni bir çatışma yaşandı.

Ulusal basında yer alan habere göre, Guaviare yönetim bölgesine bağlı La Paz ile La Libertad köylerini birbirine bağlayan yolda iki silahlı grup arasında çatışma çıktı.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yerel yetkililer, iki taraftan şu ana kadar 30 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çatışmaların yer yer devam ettiğini açıkladı.

ÇOK SAYIDA CESET VAR

Sosyal medyada paylaşılan videolarda botlu ve kamuflajlı çok sayıda cesedin yola savrulmuş olduğu görülüyor.

VALİ, SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞECEK

Guaviare Valisi Yeison Rojas, olayların kontrol altına alınması için Savunma Bakanı Pedro Sanchez ile bir araya geleceğini duyurdu.

SİLAHLI SİYASİ ÖRGÜTLER ÇATIŞTI

Yerel basın, çatışmanın eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central’ın (EMC) elebaşı Ivan Mordisco’ya bağlı birliklerle "Calarca muhalifleri" olarak bilinen silahlı grup arasında çıktığını bildirdi.

Çatışmaların, toprak hakimiyeti ve yasa dışı ekonomilerin geçiş güzergahlarının kontrolü nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.

Fırat’ın batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor: SDG ile savaş başladı
Fırat’ın batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor: SDG ile savaş başladı

Gündem

Fırat’ın batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor: SDG ile savaş başladı

Ünlü iş insanı safaride çatışmanın ortasında kalmamış! Soyulurken öldürülmüş
Ünlü iş insanı safaride çatışmanın ortasında kalmamış! Soyulurken öldürülmüş

Gündem

Ünlü iş insanı safaride çatışmanın ortasında kalmamış! Soyulurken öldürülmüş

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23