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Aktüel İki şehirde uyuşturucu operasyonu! Yakalandılar
Aktüel

İki şehirde uyuşturucu operasyonu! Yakalandılar

Aydın ve Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 21:21:00 -
İki şehirde uyuşturucu operasyonu! Yakalandılar

Aydın ve Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında iki kişinin kente, uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine bir otele operasyon düzenleyen ekipler, A.P. ile M.M'yi gözaltına aldı.

Zanlıların kullandıkları lüks otomobilde yapılan aramada lastiğine gizlenmiş 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ise otobüsle uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alan Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, ilçe girişinde durdurdukları otobüste N.D. (62) ile Z.G'nin (36) üzerinde 629 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi.

Şüpheli 2 kadın gözaltına alındı.

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