İki otomobil devinin birleşeceği iddia edildi
Japonya merkezli iki büyük otomobil üreticisi Honda ve Nissan'ın birleşeceği iddia edildi. Japonya hükümeti tarafından desteklendiği öne sürülen iddiaya ilişkin şirketler tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Financial Times tarafından yapılan bir haberde, Japonya hükümetinin iki büyük otomotiv üreticisi Honda ve Nissan'ın birleştirme planları olduğu iddia edildi. Ancak her iki şirket tarafından konuya ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.
Şirketler isteksiz
Öte yandan, Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından önerildiği iddia edilen birleşme planlarına, her iki şirketin sıcak bakmadığı öğrenildi.