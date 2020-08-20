İki otomobil devinin birleşeceği iddia edildi

Financial Times tarafından yapılan bir haberde, Japonya hükümetinin iki büyük otomotiv üreticisi Honda ve Nissan'ın birleştirme planları olduğu iddia edildi. Ancak her iki şirket tarafından konuya ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

Şirketler isteksiz

Öte yandan, Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından önerildiği iddia edilen birleşme planlarına, her iki şirketin sıcak bakmadığı öğrenildi.