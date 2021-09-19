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Aktüel İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Aktüel

İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 21:05:00 -
İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, M.Ö'nün kullandığı 06 ET 5658 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu Kalecik Kavşağı'nda İ.K. yönetimindeki 06 RB 900 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan İ.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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