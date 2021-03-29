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Aktüel İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var
Aktüel

İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 17:10:00 -
İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

D-010 kara yolunda seyreden Emre Akgül idaresindeki 16 HN 226 plakalı otomobil, Değirmenağzı mevkisinde Necati Tokgöz'ün kullandığı 54 B 4829 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Emine Akgül, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Emre ve Emine Akgül'ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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