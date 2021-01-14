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Aktüel İki otomobil birbirine girdi... Ölüler var
Aktüel

İki otomobil birbirine girdi... Ölüler var

Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 16:38:00 -
İki otomobil birbirine girdi... Ölüler var

Anıl Murat Has idaresindeki 06 DU 5701 plakalı otomobil, Sarısaltuk Viyadüğü mevkisinde, İlyas Akbulut'un kullandığı 52 EV 865 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücü İlyas ile eşi Fatma Akbulut, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, AFAD ekiplerince, sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

Diğer araçta bulunan ve yaralanan Cem Şiyar Kılıç, ambulansla götürüldüğü Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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