İki otomobil birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Hacı Ömer Y'nin kullandığı 31 KBD 42 plakalı otomobil ile Mihriban B. idaresindeki 27 AGU 419 otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı. Hacı Ömer Y'nin kullandığı otomobil savrularak caddedeki MOBESE direğine çarpıp durdu.
Yaralanan sürücü Hacı Ömer Y. ile otomobildeki Salman, Şaziye, Fatma ve Mazhar Y, 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.