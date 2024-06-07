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Gündem İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Ölüler var
Gündem

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Ölüler var

Yeniakit Publisher
2024-06-07 16:50:00 -
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Ölüler var

Amasya'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Kurtboğan Köprü istikametinden Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine seyir halinde olan Fatih Tıngır (38) yönetimindeki 05 ADV 987 plakalı motosiklet, Akbilek köprü istikametinden aynı cadde üzerinde seyir halinde olan Asaf Biçen (21) yönetimindeki 05 ADG 854 motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Fatih Tıngır ile Asaf Biçen ve her iki motosiklette yolcu olarak bulunan Emre Çağlar Öksüz (37) ile Buğra Uluğ (20) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Fatih Tıngır ile yolcu Buğra Uluğ yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Asaf Biçen ve yolcu Emre Çağlar Öksüz Samsun'a sevk edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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